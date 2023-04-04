Отсутствие хлеба, счета в подсанкционном банке и обстрелы: какая ситуация в Луганской области

Российские оккупанты

Украинские военные нанесли удары по оккупантам в Луганской области. Однако, несмотря на это, враг продолжает терроризировать мирное население.

О том, какая ситуация в оккупированной Луганской области рассказали в ОВА.

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На днях украинским военным удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук", автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2", а также склад с боеприпасами оккупантов.

Кроме того, авиация сил обороны за прошедшие сутки, 3 апреля, нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

Оккупанты заставляют открывать счета в подсанкционном банке

В Луганской ОВА сообщили, что подсанкционный российский банк, который становится монополистом на территории так называемой "ЛНР", сообщил, что с 1 июля не будет обслуживать счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в других финансовых учреждениях.

Там заявили, что рекомендовано заранее обратиться в любой офис банка для открытия новых расчетных счетов и получения реквизитов. Затем необходимо закрыть счета, которыми предприниматели пользовались ранее.

Отсутствие хлеба в Северодонецке

"К непогоде, охватившей Луганскую область, оккупанты оказались неготовыми. Во многих городах снег с улиц на днях никто не убырал, потому что ничем. Остановилось и междугороднее сполучение. Это привело к тому, что обесточенные населенные пункты остались без подвоза продуктов", — рассказывают в ведомстве.

В частности, северодончане не видели хлеба в течение четырех дней. Как и коммунальные услуги. Если раньше вода бежала из кранов, преимущественно в домах, расположенных в районе поликлиники СПЗ, то с недавних пор ее нет и там.

Напомним, ситуация в оккупированном Северодонецке ухудшается изо дня в день. В городе сложно найти продукты, лекарства и работу, а также усложнилась санитарная ситуация.

В городе, как и регионе в целом, увеличилось количество российских оккупантов. Россияне минуют территорию, а также строят блокпосты между населенными пунктами.