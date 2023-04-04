Відсутність хліба, рахунки в підсанкційному банку та обстріли: яка ситуація на окупованій Луганщині

Російські окупанти

Українські військові завдали ударів по окупантах у Луганській області. Однак попри це ворог продовжує тероризувати мирне населення.

Про те, яка ситуація в окупованій Луганській області розповіли в ОВА.

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Зазначається, що днями українським військовим вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук", автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", а також склад з боєприпасами окупантів.

Окрім того, авіація сил оборони минулої доби, 3 квітня, завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

Окупанти змушують відкривати рахунки у підсанкційному банку

У Луганській ОВА повідомили, що підсанкційний російський банк, який стає монополістом на території так званої "ЛНР", повідомив, що з 1 липня не обслуговуватиме рахунки юридичних осіб та індивідуальних підприємців, відкритих в інших фінансових установах.

Там заявили, що рекомендовано заздалегідь звернутися до будь-якого офісу банку для відкриття нових розрахункових рахунків та отримання реквізитів. Потім необхідно закрити рахунки, якім підприємці користувалися раніше.

Відсутність хліба у Сєвєродонецьку

"До негоди, яка охопила Луганщину, окупанти виявилися неготовими. В багатьох містах сніг з вулиць днями ніхто не вбирав, бо нічим. Зупинилося і міжміське сполучення. Це призвело до того, що знеструмлені населені пункти залишилися без підвозу продуктів", — розповідають у відомстві.

Зокрема, сєвєродончани не бачили хліба протягом чотирьох днів. Як і комунальних послуг. Якщо раніше вода бігла з кранів, переважно, в будинках, що розташовані в районі поліклініки СПЗ, то віднедавна її немає й там.

Нагадаємо, ситуація в окупованому Сєвєродонецьку погіршується день за днем. У місті важко знайти продукти, ліки і роботу, а також ускладнилася санітарна ситуація.

Натомість у місті, як і регіоні в цілому, збільшилася кількість російських окупантів. Росіяни мінують територію, а також будують блокпости між населеними пунктами.