Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Отсутствие военного билета: какие могут быть последствия arrow

Отсутствие военного билета: какие могут быть последствия

13 мая 2023 18:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Отсутствие военного билета: какие могут быть последствия
Военный билет в руках нацгвардейца. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины обязаны носить военный билет, но будут ли последствия если учетного документа нет.

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец для ТСН.

Читайте также:

Отсутствие билета в работе

Юрист объяснил, что отсутствие военного билета или иного военно-учетного документа не может влиять на отказ в принятии на работу. Об этом говорится в Кодексе законов Украины о труде и статья 43 Конституции гарантирует трудоустройству.

Также он добавил, что если нет военной учетной записи или прописного свидетельства не является основанием для увольнения с работы. Поскольку этого не предусматривает Кодекс Закона "О труде".

"Поэтому какие-либо угрозы руководителей из-за того, что вы не встали на военный учет или вы не предоставляете соответствующие военно-учетные документы, не является основанием для увольнения вас с работы", — сказал Ростислав Кравец.

Отмечается, что в настоящее время проверок работодателей нет. Представители ТЦК не имеют никакого допуска к ним.

Ограничения из-за отсутствия военного билета

Начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП Александр Коновалов отметил, что принять на работу или обучение военнообязанного могут только после предъявления учетного документа.

Однако нет никаких ограничений по регистрации браков или разводов, равно как лечения военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Напомним, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и оповещение. В чем разница и кому их могут выдать?

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 18 августа 2023 года. Законодательством предусматривается категория мужчин, которые не могут быть мобилизованы. Однако повестку им все равно могут дать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас