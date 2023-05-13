Отсутствие военного билета: какие могут быть последствия
В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины обязаны носить военный билет, но будут ли последствия если учетного документа нет.
Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец для ТСН.
Отсутствие билета в работе
Юрист объяснил, что отсутствие военного билета или иного военно-учетного документа не может влиять на отказ в принятии на работу. Об этом говорится в Кодексе законов Украины о труде и статья 43 Конституции гарантирует трудоустройству.
Также он добавил, что если нет военной учетной записи или прописного свидетельства не является основанием для увольнения с работы. Поскольку этого не предусматривает Кодекс Закона "О труде".
"Поэтому какие-либо угрозы руководителей из-за того, что вы не встали на военный учет или вы не предоставляете соответствующие военно-учетные документы, не является основанием для увольнения вас с работы", — сказал Ростислав Кравец.
Отмечается, что в настоящее время проверок работодателей нет. Представители ТЦК не имеют никакого допуска к ним.
Ограничения из-за отсутствия военного билета
Начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП Александр Коновалов отметил, что принять на работу или обучение военнообязанного могут только после предъявления учетного документа.
Однако нет никаких ограничений по регистрации браков или разводов, равно как лечения военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.
Напомним, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и оповещение. В чем разница и кому их могут выдать?
В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 18 августа 2023 года. Законодательством предусматривается категория мужчин, которые не могут быть мобилизованы. Однако повестку им все равно могут дать.