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Відсутність військового квитка: які можуть бути наслідки

13 травня 2023 18:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Відсутність військового квитка: які можуть бути наслідки
Військовий квиток у руках нацгвардійця. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. Всі чоловіки зобов'язані носити військовий квиток, але чи будуть наслідки, якщо облікового документа немає.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець для ТСН.

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Відсутність квитка у роботі

Юрист пояснив, що відсутність військового квитка чи іншого військово-облікового документа не може впливати на відмову у прийнятті на роботу. Про це зазначається у Кодексі законів України про працю та стаття 43 Конституції гарантує особі працевлаштування.

Також він додав, що якщо немає військового облікового запису чи прописного свідоцтва, це не є підставою звільнення з роботи. Оскільки цього не передбачає Кодекс Закону "Про працю".

"Тому будь-які погрози керівників через те, що ви не стали на військовий облік чи ви не надаєте відповідні військово-облікові документи, не є підставою для звільнення вас з роботи", — сказав Ростислав Кравець.

Зазначається, що наразі перевірок роботодавців немає. Представники ТЦК немає ніякого допуску до них.

Обмеження через відсутність військового квитка

Начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП Олександр Коновалов зазначив, що прийняти на роботу чи навчання військовозобов’язаного можуть лише після пред’явлення облікового документа.

Однак немає жодних обмежень щодо реєстрації шлюбів чи розлучень, так само як лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Нагадаємо, що в Україні продовжили мобілізацію та військовий стан до 18 серпня 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати не лише повістку, але й оповіщення. В чому різниця і кому їх можуть видати?

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 18 серпня 2023 року. Законодавством передбачається категорія чоловіків, які не можуть бути мобілізовані. Однак повістку їм  все одно можуть дати.

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