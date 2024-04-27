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Отвод танков Abrams от линии фронта — заявление 47-й ОМБр

27 апреля 2024 18:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Отвод танков Abrams от линии фронта - заявление 47-й ОМБр
Танк Абрамс. Иллюстративное фото: US Army / Patrick Albright
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

47-я отдельная механизированная бригада прокомментировала публикации СМИ по отводу американских танков Abrams от линии фронта. В пресс-службе бригады отметили, что эта информация не соответствует действительности и призывали опираться только на официальные источники информации.

Об этом 47-я отдельная механизированная бригада сообщила в Telegram в субботу, 27 апреля.

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В официальном заявлении бригада заявила, что танки Abrams остаются на передовой и играют важную роль в поддержке пехоты на поле боя. Они указали, что не намерены прятать технику от врага и поступили быть пехоте без необходимой огневой поддержки.

По словам представителей 47-й ОМБр, их подход заключается в соблюдении официальной информации, поэтому они не будут комментировать публично вопросы перемещения военной техники и маршрутов расположения ВСУ.

Отвод танков Abrams от линии фронта — заявление 47-й ОМБр - фото 1
Сообщение 47-й ОМБр. Фото: скриншот

Ранее агентство AP, ссылаясь на неназванных американских военных чиновников, сообщило о временном уводе танков Abrams от линии фронта в Украине.

Согласно информации AP, такое решение было принято в связи с потерей пяти танков Abrams в результате атак Российской Федерации.

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