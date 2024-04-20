Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія вивела з ладу вісім танків Abrams за два місяці в Україні — NYT arrow

Росія вивела з ладу вісім танків Abrams за два місяці в Україні — NYT

20 квітня 2024 23:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росія вивела з ладу вісім танків Abrams за два місяці в Україні — NYT
Військові на танку Abrams. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На полях бою в Україні ударні дрони все частіше виводять з ладу танки. Це може значно змінити їхню роль у майбутніх військових конфліктах.

Про це повідомило видання The New York Times у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Як дрони нищать танки

"За останні два місяці, за словами високопоставленого американського чиновника, російські сили знищили п’ять з 31 танка M1 Abrams, наданих Пентагоном Україні минулої осені. Щонайменше три інші танки були пошкоджені з моменту їх введення на передову на початку цього року", — зазначили в виданні.

Згідно з інформацією Oryx, не менше 30 одиниць  німецьких танків Leopard також були знищені в Україні. Тим не менш, танк Abrams вважається одним з найпотужніших у світі.

"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", — стверджує військовий експерт.

Танки, незважаючи на свою броню, мають вразливі місця, особливо на даху, в задній частині двигуна та в проміжку між корпусом та баштою. Раніше проти танків використовували міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові ракети, які були ефективними в ураженні танків зверху. На початку війни в Україні ці засоби мали успіх у 90% випадків.

Сучасні дрони, які використовуються проти танків в Україні, є ще точнішими та можуть цілитися у найбільш вразливі частини танків. У деяких випадках дрони FPV використовували для добивання вже пошкоджених танків, щоб унеможливити їх евакуацію та ремонт.

"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка Abrams вартістю 10 мільйонів доларів", — зазначає NYT.

Нагадаємо, що у ССО показали, як уразили російський танк Т-90 на Донецькому напрямку.

Раніше ми писали, що оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".

росія
США
безпілотники
Україна
танки
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться