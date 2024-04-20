Росія вивела з ладу вісім танків Abrams за два місяці в Україні — NYT

Військові на танку Abrams. Фото: armyinform.com.ua

На полях бою в Україні ударні дрони все частіше виводять з ладу танки. Це може значно змінити їхню роль у майбутніх військових конфліктах.

Про це повідомило видання The New York Times у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Як дрони нищать танки

"За останні два місяці, за словами високопоставленого американського чиновника, російські сили знищили п’ять з 31 танка M1 Abrams, наданих Пентагоном Україні минулої осені. Щонайменше три інші танки були пошкоджені з моменту їх введення на передову на початку цього року", — зазначили в виданні.

Згідно з інформацією Oryx, не менше 30 одиниць німецьких танків Leopard також були знищені в Україні. Тим не менш, танк Abrams вважається одним з найпотужніших у світі.

"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", — стверджує військовий експерт.

Танки, незважаючи на свою броню, мають вразливі місця, особливо на даху, в задній частині двигуна та в проміжку між корпусом та баштою. Раніше проти танків використовували міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові ракети, які були ефективними в ураженні танків зверху. На початку війни в Україні ці засоби мали успіх у 90% випадків.

Сучасні дрони, які використовуються проти танків в Україні, є ще точнішими та можуть цілитися у найбільш вразливі частини танків. У деяких випадках дрони FPV використовували для добивання вже пошкоджених танків, щоб унеможливити їх евакуацію та ремонт.

"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка Abrams вартістю 10 мільйонів доларів", — зазначає NYT.

Нагадаємо, що у ССО показали, як уразили російський танк Т-90 на Донецькому напрямку.

Раніше ми писали, що оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".