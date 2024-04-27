Відведення танків Abrams від лінії фронту — заява 47-ої ОМБр

Танк Abrams. Ілюстративне фото: U.S. Army / Patrick Albright

47-ма окрема механізована бригада прокоментувала публікації ЗМІ щодо відведення американських танків Abrams від лінії фронту. У пресслужбі бригади наголосили на тому, що ця інформація не відповідає дійсності та закликали спиратися тільки на офіційні джерела інформації.

Про це 47-ма окрема механізована бригада повідомила у Telegram у суботу, 27 квітня.

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В офіційному заявленні, бригада заявила, що танки Abrams залишаються на передовій і відіграють важливу роль у підтримці піхоти на полі бою. Вони вказали, що не мають наміру ховати техніку від ворога і надійшли бути піхоті без необхідної вогневої підтримки.

За словами представників 47-ї ОМБр, їхній підхід полягає в дотриманні офіційної інформації, тому вони не будуть коментувати публічно питання щодо переміщення військової техніки й маршрутів розташування ЗСУ.

Допис 47-ї ОМБр. Фото: скриншот

Раніше агентство AP, посилаючись на неназваних американських військових чиновників, повідомило про тимчасове відведення танків Abrams від лінії фронту в Україні.

Згідно з інформацією AP, таке рішення було ухвалено у зв'язку з втратою п'яти танків Abrams внаслідок атак Російської Федерації.