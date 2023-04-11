Выгоняют всех больных прочь: в Луганской области оккупанты захватили больницы для собственных нужд

Российские войска в госпитале. Фото: tribun.com.ua

В россии не хватает мест в больницах для раненых. Поэтому на оккупированных территориях украинские медучреждения начали использовать, как госпитали для военных рф. Медицинскую помощь оказывают только оккупантам.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях.

Здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки на Луганщине оккупанты используют как военный госпиталь. В то же время, в Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок.

Получить медицинскую помощь в гражданских медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск.

Напомним, что ВСУ отразили более 50 вражеских атак. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.