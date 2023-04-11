Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Выгоняют всех больных прочь: в Луганской области оккупанты захватили больницы для собственных нужд arrow

Выгоняют всех больных прочь: в Луганской области оккупанты захватили больницы для собственных нужд

11 апреля 2023 21:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Выгоняют всех больных прочь: в Луганской области оккупанты захватили больницы для собственных нужд
Российские войска в госпитале. Фото: tribun.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В россии не хватает мест в больницах для раненых. Поэтому на оккупированных территориях украинские медучреждения начали использовать, как госпитали для военных рф. Медицинскую помощь оказывают только оккупантам.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Больницы в оккупации стали госпиталями для войск россии

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях.

Здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки на Луганщине оккупанты используют как военный госпиталь. В то же время, в Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок.

Получить медицинскую помощь в гражданских медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск.

Напомним, что ВСУ отразили более 50 вражеских атак. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB