Війська рф спиваються, а танкісти стали "пєхотою": перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає матері про швидку перекваліфікацію в рядах російської армії. Окупант не знає де його половина полку, бо вони десь випивають.
Про це інформує ГУР.
Танкісти рф стали "пєхотою"
Розмова між військовим та його мамою дає зрозуміти, що війська рф не мають вже військового обладнання і танкістів переводять в звичайних піхотинців. Пряма мова:
— 146-й полк був до нас, який поїхав... ледве відправили, п'яні всі були. Тут вони спилися. Ну, коротше, половина полку я не знаю де, ніхто не знає, куди вони зникли. Ну, хтось знає, — жаліється військовий рф.
— Чуєш че, Артур Князєв то у вас там був, ні? — питає мама окупанта.
— Ну, трохи подалі, напевно, кілометрів зо три від нас, — відповідає син.
— Так? Не знаю, що Ольга Ражева, з магазину, каже, що йому ноги, каже, у нього немає, у шпиталі лежить. Можливо таке? — питає жінка.
— Так, вони мали прильоти. Вони танкісти. Ось ми їхали разом сюди з ним у поїзді, в одному вагоні ми їхали. З вагонів коли висаджувалися, чекали на машину, їм сказали, танкістам, що танків немає, ви тепер піхота, все. Автомати видали. Народу — до хр*на, більше і більше стає. Так, на допомогу, але вони на ф*г тут не потрібні. Не знаю, якийсь кипиш буде в лютому по-любому, — відповів окупант.