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Війська рф спиваються, а танкісти стали "пєхотою": перехоплення ГУР

10 квітня 2023 18:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Війська рф спиваються, а танкісти стали "пєхотою": перехоплення ГУР
Російські війська жаліються матерям. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Військовослужбовець рф розповідає матері про швидку перекваліфікацію в рядах російської армії. Окупант не знає де його половина полку, бо вони десь випивають.

Про це інформує ГУР.

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Розмова між військовим та його мамою дає зрозуміти, що війська рф не мають вже військового обладнання і танкістів переводять в звичайних піхотинців. Пряма мова:

— 146-й полк був до нас, який поїхав... ледве відправили, п'яні всі були. Тут вони спилися. Ну, коротше, половина полку я не знаю де, ніхто не знає, куди вони зникли. Ну, хтось знає, — жаліється військовий рф.

— Чуєш че, Артур Князєв то у вас там був, ні? — питає мама окупанта.

— Ну, трохи подалі, напевно, кілометрів зо три від нас, — відповідає син.

— Так? Не знаю, що Ольга Ражева, з магазину, каже, що йому ноги, каже, у нього немає, у шпиталі лежить. Можливо таке? — питає жінка.

— Так, вони мали прильоти. Вони танкісти. Ось ми їхали разом сюди з ним у поїзді, в одному вагоні ми їхали. З вагонів коли висаджувалися, чекали на машину, їм сказали, танкістам, що танків немає, ви тепер піхота, все. Автомати видали. Народу — до хр*на, більше і більше стає. Так, на допомогу, але вони на ф*г тут не потрібні. Не знаю,  якийсь кипиш буде в лютому по-любому, — відповів окупант.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали удару по лікарні в Суворовському районі Херсона. На щастя, серйозних руйнувань і постраждалих у медичному закладі не виявлено.

 

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