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ЗСУ успішно атакують декілька позицій російських військ: що вдалося знищити повністю

11 квітня 2023 20:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ЗСУ успішно атакують декілька позицій російських військ: що вдалося знищити повністю
ЗСУ атакують позиції російських військ. Фото: Генштаб ЗСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Протягом доби ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак.  Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари по позиціях окупантів

Інформація станом на вечір 11 квітня щодо російського вторгнення:

  • Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
  • збито 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10"

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки
  • 2 станції радіоелектронної боротьби противника

Нагадаємо, що в перехопленнях ГУР військові жаліються на своє керівництво. Військовий росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.

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