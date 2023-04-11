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Виганяють всіх хворих геть: на Луганщині окупанти захопили лікарні для власних потреб

11 квітня 2023 21:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Виганяють всіх хворих геть: на Луганщині окупанти захопили лікарні для власних потреб
Російські війська в шпиталі. Фото: tribun.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В росії не вистачає місць в лікарнях для поранених. Тому на окупованих територіях українські медзаклади почали використовувати, як шпиталі для воєнних рф. Медичну допомогу надають тільки окупантам.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині, окупанти використовують, як військовий шпиталь. Водночас, у Кряківці, з метою збільшення кількості ліжкомісць, загарбники додатково розгорнули наметове містечко.

Отримати медичну допомогу у таких цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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