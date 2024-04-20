Изготовление новых Ту-22М3 — невозможная задача для РФ, — комментарий представителя ГУР

Истребитель Ту-22М3. Фото иллюстративное: defence-ua.com

Производство Россией новых бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня практически невозможно. После того, как Украина с расстояния в 300 километров уничтожила один из таких самолетов во время выполнения им боевого задания, россияне, скорее всего, будут осторожнее.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 19 апреля, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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По мнению Юсова, оккупанты теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже на 300-километровом расстоянии.

"Чрезвычайно важно, что это те борта, изготовление которых для врага — это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в Кремле траур, и для этого есть все основания", — отметил он.

Также представитель ГУР сообщил, что в рамках этой войны фактически происходит демилитаризация самой РФ, в том числе ее стратегической авиации.

"Раньше это происходило в результате другого рода операций, сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания", — подытожил он.

Напомним, 19 апреля украинские защитники уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот самолет является носителем крылатых ракет Х-22, которыми неоднократно обстреливали украинские города.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что после сбивания Ту-22М3 второму самолету пришлось развернуться.