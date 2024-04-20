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Виготовлення нових Ту-22М3 — неможливе завдання для РФ, — коментар представника ГУР

20 квітня 2024 03:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Виготовлення нових Ту-22М3 — неможливе завдання для РФ, — коментар представника ГУР
Винищувач Ту-22М3. Фото ілюстративне: defence-ua.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Виробництво Росією нових бомбардувальників Ту-22М3 сьогодні практично неможливе. Тож після того, як Україна з відстані в 300 кілометрів знищила один із таких літаків під час виконання ним бойового завдання, росіяни, скоріш за все, будуть більш обережними.

Про це в ефірі телемарафону в п'ятницю, 19 квітня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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На думку Юсова, окупанти тепер не  почуватимуть себе в безпеці навіть на 300-кілометровій відстані.

"Надзвичайно важливо, що це ті борти, виготовлення яких для ворога — це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур, і для цього є всі підстави", — зазначив він.

Також представник ГУР повідомив, що в рамках цієї війни фактично відбувається демілітаризація самої РФ, зокрема її стратегічної авіації.

"Раніше це відбувалося внаслідок іншого роду операцій, сьогодні вперше в повітрі, під час виконання бойового завдання", — підсумував він.

Нагадаємо, 19 квітня українські захисники знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак є носієм крилатих ракет Х-22, якими неодноразово обстрілювали українські міста.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що після збиття Ту-22М3 другому літаку довелося розвернутися.

війна
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винищувач
війна в Україні
ГУР
Андрій Юсов

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