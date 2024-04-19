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У ГУР розповіли, що після збиття Ту-22 інший літак окупантів змушений був розвернутися

19 квітня 2024 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли, що після збиття Ту-22 інший літак окупантів змушений був розвернутися
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів деталі про збиття російського Ту-22. За його словами, після успішного удару, другий літак ворога змушений був розвернутися.

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі "Радіо Свобода" у п'ятницю, 19 квітня.

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Збиття російського літака Ту-22

Юсов розповів, що відстань збиття була близько 300 кілометрів від кордону України. Він назвав це "справді знаковою операцією".

"Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", — додав представник ГУР МО. 

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм. Саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

Також ми писали, що літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів тими ж засобами, якими раніше уразили російський літак А-50.

війна
розвідка
літак
Україна
окупанти
ГУР
Андрій Юсов

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