Война в Белгородской области: губернатор признал наличие умерших и раненых

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Коллаж: Новини.LIVE

На территории Белгородской области продолжаются боевые действия между путинскими силовиками и повстанцами. Есть раненые среди мирного населения, пожилая женщина скончалась во время эвакуации.

Об этом губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил на своем Telegram-канале.

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Война продолжается

Вячеслав Гладков признал, что "контртеррористическая операция" в Белгородской области продолжается, и силовики пока ничего не могут сделать с повстанцами, захватившими несколько населенных пунктов региона.

Поэтому эвакуированным жителям Грайворонского района возвращаться домой пока нельзя.

Умершие и раненые

По словам губернатора Белгородщины, была зафиксирована первая жертва — женщина 1941 умерла в автобусе во время эвакуации.

По неофициальным данным, добавил Гладков, в освобожденных от путинского режима населенных пунктах двое раненых гражданских, но оказать им помощь власти не могут.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.