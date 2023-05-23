Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Війна на Бєлгородщині: губернатор визнав наявність померлих і поранених arrow

Війна на Бєлгородщині: губернатор визнав наявність померлих і поранених

23 травня 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Війна на Бєлгородщині: губернатор визнав наявність померлих і поранених
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Бєлгородської області тривають бойові дії між путінськими силовиками і повстанцями. Є поранені серед мирного населення, літня жінка померла під час евакуації.

Про це губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Війна триває

В’ячеслав Гладков визнав, що "контртерористична операція" в Бєлгородській області триває, і силовики поки що нічого не можуть зробити із повстанцями, які захопили кілька населених пунктів регіону.

Тому евакуйованим мешканцям Грайворонського району повертатися додому поки що не можна.

Померлі і поранені

За словами губернатора Бєлгородщини, була зафіксована перша жертва — жінка 1941 року померла в автобусі під час евакуації.

За неофіційними даними, додав Гладков, у звільнених від путінського режима населених пунктах є двоє поранених цивільних, але надати їм допомогу влада не може.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB