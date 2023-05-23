Війна на Бєлгородщині: губернатор визнав наявність померлих і поранених

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Колаж: Новини.LIVE

На території Бєлгородської області тривають бойові дії між путінськими силовиками і повстанцями. Є поранені серед мирного населення, літня жінка померла під час евакуації.

Про це губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Війна триває

В’ячеслав Гладков визнав, що "контртерористична операція" в Бєлгородській області триває, і силовики поки що нічого не можуть зробити із повстанцями, які захопили кілька населених пунктів регіону.

Тому евакуйованим мешканцям Грайворонського району повертатися додому поки що не можна.

Померлі і поранені

За словами губернатора Бєлгородщини, була зафіксована перша жертва — жінка 1941 року померла в автобусі під час евакуації.

За неофіційними даними, додав Гладков, у звільнених від путінського режима населених пунктах є двоє поранених цивільних, але надати їм допомогу влада не може.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.