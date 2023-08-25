Война придет на Россию, они сами позвали ее, —Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Высадка бойцов ГУР в Крыму происходила с применением современного оружия, которое есть в распоряжении украинских военных. У россиян нет возможности эффектно противодействовать.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

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До этой операции были другие

"Это первая операция, которая стала публичной. До этого наши ВСУ, наши силы безопасности занимались другими операциями. Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будут освобождены от террористов", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что операция в Крыму была осуществлена с применением современного вооружения, которое есть в распоряжении ВСУ. У россиян нет возможности эффективно ей противодействовать.

"Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против Российской Федерации. И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит Президент Зеленский по освобождению нашей страны", — рассказал Данилов.

Также Данилов добавил, что освобождение Крыма будет происходить в рамках более широкой операции.

"Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас происходит", — подчеркнул секретарь СНБО.

Война придет в Россию

"Если наши дети, наши женщины, пожилые люди должны находиться в укрытиях, то почему россияне должны спокойно чувствовать себя в своих домах, в своих квартирах в городе Москва, откуда принимаются все эти безумные решения. Это же о справедливости, кстати. Война — это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что простым россиянам не избежать последствий этой войны, которая придет и на их территорию тоже.

"Им кажется, что война никогда не придет в их дома. Она пришла 24 февраля, когда их сумасшедший фюрер решил максимально активно напасть на нашу страну. Война придет на Россию. И эту войну они сами туда позвали", — резюмировал Данилов.

Напомним, подразделения ГУР МО совершили высадку в Крыму в рамках проведения спецоперации на мысе Тарханкут. Бой происходил с привлечением авиации и плавсредств.

Также мы рассказывали, что в среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прозвучали несколько мощных взрывов. Это произошло в Еленовке Черноморского района полуострова.