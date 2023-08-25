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Війна прийде на Росію, вони самі покликали її, — Данілов

25 серпня 2023 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Війна прийде на Росію, вони самі покликали її, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Висадка бійців ГУР у Криму відбувалося із застосуванням найсучаснішої зброї, яка є в розпорядженні українських військових. У росіян нема можливості ефектно протидіяти.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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До цієї операції були інші

"Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що операція в Криму була здійснена із застосуванням найсучаснішого озброєння, яке є у роспорядженні ЗСУ. У росіян нема змоги ефективно їй протидіяти.

"Я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Російської Федерації. І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить Президент Зеленський по звільненню нашої країни", — розповів Данілов.

Також Данілов додав, що звільнення Криму відбуватиметься в рамках значно ширшої операції.

"Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається", — підкреслив секретар РНБО.

Війна прийде на Росію

"Якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці божевільні рішення. Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь все розставить на свої місця", — заявив Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що простим росіянам не уникнути наслідків цієї війни, яка прийде і на їх територію також.

"Їм здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну. Війна прийде на Росію. І цю війну вони самі туди покликали", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, підрозділи ГУР МО здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Бій відбувався з залученням авіації і плавзасобів.

Також ми розповідали, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорноморського району півострова.

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