"Война технологий": Резников рассказал, как россияне "глушат" западное оружие
Российские оккупанты имели возможность благодаря радиоэлектронной борьбе "глушить" западные высокоточные боеприпасы с GPS-наводкой, а именно ракеты HIMARS. Это и есть "война технологий".
Об этом в интервью Financial Times сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Партнеры проинформированы об этой проблеме
"Россияне придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они предпринимают новую контрмеру против этой контрмеры", — отметил он.
По его словам, по такой схеме повышают и эффективность работы разведывательных и ударных беспилотников, которые используются в беспрецедентных масштабах, однако их тоже часто "глушат".
"Это как постоянный маятник. Это война технологий", — объяснил Резников.
Работа "Леопардов" на поле боя
Ранее министр обороны заявил, что уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно помогут ВСУ в зачистке территорий.
Напомним, Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.