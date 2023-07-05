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"Война технологий": Резников рассказал, как россияне "глушат" западное оружие

5 июля 2023 13:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Война технологий": Резников рассказал, как россияне "глушат" западное оружие
Алексей Резников. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты имели возможность благодаря радиоэлектронной борьбе "глушить" западные высокоточные боеприпасы с GPS-наводкой, а именно ракеты HIMARS. Это и есть "война технологий".

Об этом в интервью Financial Times сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Партнеры проинформированы об этой проблеме

"Россияне придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они предпринимают новую контрмеру против этой контрмеры", — отметил он.

По его словам, по такой схеме повышают и эффективность работы разведывательных и ударных беспилотников, которые используются в беспрецедентных масштабах, однако их тоже часто "глушат".

"Это как постоянный маятник. Это война технологий", — объяснил Резников.

Работа "Леопардов" на поле боя

Ранее министр обороны заявил, что уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно помогут ВСУ в зачистке территорий.

Напомним, Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

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