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"Війна технологій": Резніков розповів, як росіяни "глушать" західну зброю

5 липня 2023 13:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Війна технологій": Резніков розповів, як росіяни "глушать" західну зброю
Олексій Резніков. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти мали змогу завдяки радіоелектронній боротьбі "глушити" західні високоточні боєприпаси з GPS-наведенням, а саме ракети HIMARS. Це і є "війна технологій".

Про це в інтерв'ю Financial Times повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Партнери проінформовані про цю проблему

"Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", — зазначив він.

За його словами, за такою схемою підвищують і ефективність роботи розвідувальних і ударних безпілотників, які використовують в безпрецедентних масштабах, проте їх теж часто "глушать".

"Це як постійний маятник. Це війна технологій", — пояснив Резніков.

Робота "Леопардів" на полі бою

Раніше міністр оборони заявив, що вже зовсім скоро десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно нададуть перевагу ЗСУ у зачищенні територій.

Нагадаємо, Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.

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