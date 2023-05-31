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Войска РФ атаковали Херсонскую область, погиб гражданский

31 мая 2023 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войска РФ атаковали Херсонскую область, погиб гражданский
Российские оккупанты рядом с артиллерией. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 мая, российские захватчики обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Обстрел Херсонской области

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Около 18:00 российские оккупанты атаковали поселок в Белозерском районе Херсонской области. В результате обстрела погиб местный житель.

Напомним, сегодня, 31 мая, российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погиб человек, еще двое травмировались.

Также мы писали, что 30 мая российские оккупанты обстреляли большое количество населенных пунктов Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.

Добавим, в ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

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