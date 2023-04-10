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Войска россии спиваются, а танкисты стали "пехотой": перехват ГУР

10 апреля 2023 18:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Войска россии спиваются, а танкисты стали "пехотой": перехват ГУР
Российские войска жалуются матерям. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Военнослужащий россии рассказывает матери о скорой переквалификации в рядах русской армии. Оккупант не знает, где его половина полка, потому что они где-то выпивают.

Об этом информирует ГУР.

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Разговор между военным и его мамой дает понять, что войска рф не имеют уже военного оборудования и танкистов переводят в обычных пехотинцев. Прямая речь:

— 146-й полк был до нас, который уехал... едва отправили, все пьяные были. Здесь они спились. Ну, короче, половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они пропали. Ну, кто-то знает, — жалуется военный РФ.

— Слышишь че, Артур Князев у вас там был, нет? — спрашивает мама оккупанта.

— Ну, немного подальше, наверное, километрах три от нас, — отвечает сын.

— Да? Не знаю, что Ольга Ражевая из магазина говорит, что ему ноги, говорит, у него нет, в госпитале лежит. Может быть такое? — спрашивает женщина.

— Да, у них были прилеты. Они танкисты. Вот мы ехали вместе сюда с ним в поезде, в одном вагоне мы ехали. Из вагонов когда высаживались, ждали машину, им сказали, танкистам, что танков нет, вы теперь пехота, все. Автоматы відали. Народу — до хр*на, больше и больше становится. Да, на помощь, но они на ф*г здесь не нужны. Не знаю, какой-нибудь кипишь будет в феврале по-любому, — ответил оккупант.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли удар по больнице в Суворовском районе Херсона. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших в медицинском учреждении не обнаружено.

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