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Окупанти знову обстріляли Запорізьку область: що відомо

12 квітня 2023 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову обстріляли Запорізьку область: що відомо
Наслідки російського обстрілу в Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 квітня, російські військові вкотре атакували Запорізьку область. Вони обстріляли два населені пункти. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Деталі

Під ворожим вогнем опинилися міста Оріхів та Гуляйполе. 

Внаслідок російського обстрілу постраждала інфраструктура підприємства та приватний сектор. 

"Незламні міста, тримайтесь! Збройні сили роблять усе можливе, аби вибити ворога якнайдалі з нашої землі!", — наголосили в Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, окупанти обстріляли Харківську область. Росіяни продовжують терор цивільного населення прифронтових населених пунктів.

Також ми писали, російські війська за минулу добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області. Зафіксовано влучання у об'єкти цивільної інфраструктури. 

"Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон та у підприємства в селищах Дніпровське та Берислав", — розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Додамо, в одному з населених пунктів Бериславської громади на Херсонщині росіяни скинули з дрона гранату на човен з мирними людьми. Серйозні поранення отримали 20-річні чоловік і жінка. 

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