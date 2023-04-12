У Генштабі розповіли про російські обстріли протягом доби
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Протягом цієї доби ворог завдав 19 авіаційних ударів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Деталі
Військовослужбовці РФ здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та інфраструктурі населених пунктів.
Серед цивільного населення країни є поранені.
"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, Бахмут — одна з найгарячіших точок фронту, де точаться запеклі бої. Однак, попри складну ситуацію у місті Сили оборони України та прикордонники утримують позиції й знешкоджують живу силу російсько-окупаційних військ.
Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Додамо, за минулу добу артилерія ЗСУ два комплекси радіоелектронної боротьби армії РФ. Українська авіація тим часом збила два безпілотники.