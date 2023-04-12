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У Генштабі розповіли про російські обстріли протягом доби

12 квітня 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про російські обстріли протягом доби
Російські окупанти біля військової техніки. Фото: Міноборони РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Протягом цієї доби ворог завдав 19 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Військовослужбовці РФ здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та інфраструктурі населених пунктів.

Серед цивільного населення країни є поранені. 

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Бахмут — одна з найгарячіших точок фронту, де точаться запеклі бої. Однак, попри складну ситуацію у місті Сили оборони України та прикордонники утримують позиції й знешкоджують живу силу російсько-окупаційних військ.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Додамо, за минулу добу артилерія ЗСУ два комплекси радіоелектронної боротьби армії РФ. Українська авіація тим часом збила два безпілотники.

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