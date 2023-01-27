Посол Франции заявил, что Запад пообещал Украине 321 танк

Немецкий танк Leopard 2

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные страны в целом пообещали предоставить Украине 321 тяжелый танк. Нашей стране эта помощь нужна как можно быстрее.

Об этом Вадим Омельченко сказал в эфире французского канала BFMTV.

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"На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину", — сказал Омельченко.

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. В то же время посол отметил важность того, чтобы украинские войска получили танки как можно быстрее.

"Что касается сроков поставки, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают", — отметил дипломат.

Он добавил, что Украине срочно нужно это оружие.

"Нам нужна эта помощь как можно быстрее. Если ждать до августа или сентября, то будет слишком поздно", — считает Омельченко.

По его словам, Украина готовится к возможному наступлению россии на нескольких фронтах весной 2023 года.

"Мы не боимся, мы готовимся очень серьезно", — добавил дипломат.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.