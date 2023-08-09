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Военная помощь Украине: сколько денег еще готовы предоставить США

9 августа 2023 00:33
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Лариса Голуб
Редактор
Военная помощь Украине: сколько денег еще готовы предоставить США
Представитель Пентагона США Сабрина Сингх. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для военной помощи Украине у Министерства обороны США осталось около 6 миллиардов долларов. Эти средства были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.

Об этом заявила на брифинге представительница Пентагона Сабрина Сингх.

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Вашингтон предоставит Украине 6,2 млрд долларов, которые были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи. США приступают к распределению этих средств.

Мы сообщали, что США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начнет распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.

Напомним, на этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине дополнительных военных ресурсов. При этом рассматривается возможность снабжения новых ракетных комплексов или оборонных систем.

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