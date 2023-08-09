Военная помощь Украине: сколько денег еще готовы предоставить США
Для военной помощи Украине у Министерства обороны США осталось около 6 миллиардов долларов. Эти средства были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.
Об этом заявила на брифинге представительница Пентагона Сабрина Сингх.
Военная помощь Украины
Вашингтон предоставит Украине 6,2 млрд долларов, которые были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи. США приступают к распределению этих средств.
LIVE: @DepPentPresSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/9RC95sslYY— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 8, 2023
Мы сообщали, что США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начнет распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.
Напомним, на этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине дополнительных военных ресурсов. При этом рассматривается возможность снабжения новых ракетных комплексов или оборонных систем.