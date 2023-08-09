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Військова допомога Україні: скільки грошей ще готові надати США

9 серпня 2023 00:33
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Лариса Голуб
Редактор
Військова допомога Україні: скільки грошей ще готові надати США
Представник Пентагону США Сабріна Сінгх. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для військової допомоги Україні у Міністерства оборони США залишилось близько 6 мільярдів доларів. Ці кошти були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Про це заявила на брифінгу представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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Вашингтон надасть Україні 6,2 млрд доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону, що й призвела до завищення вартості допомоги. США розпочинають розподіл цих коштів.

Ми повідомляли, що США планують оголосити про нову військову допомогу Україні на 200 млн доларів. Таким чином, Вашингтон почне розподіл 6,2 млрд доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону.

Нагадаємо, цього тижня США планують оголосити про надання Україні додаткових військових ресурсів. При цьому розглядається можливість постачання нових ракетних комплексів або оборонних систем.

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