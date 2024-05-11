Военная помощь от США – обещанное вооружение уже поступает на фронт.

Американские солдаты разгружают снаряды. Фото иллюстративное: US DoD

Министерство обороны США активно осуществляет доставку вооружений и техники на позиции Вооруженных сил Украины, выполняя предварительный пакет военной поддержки. А также готовится к доставке остального оборудования, в том числе из нового пакета помощи.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби в ходе телефонного пресс-брифинга, в пятницу, 10 мая.

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"Некоторые вещи из первого пакета оборонной помощи уже добрались до украинских военных на поле боя", — подчеркнул представитель администрации США.

Он подчеркнул, что некоторые детали доставки не разглашались по соображениям безопасности, но скорость поставок была достигнута благодаря предварительному расположению военного оборудования на складах в Европе. Некоторым комплектам нужно больше времени, чтобы добраться до Украины.

"Министерство обороны США прилагает наибольшие усилия, чтобы обеспечить скорейшую доставку. Продолжается работа с поставками, которые остались в рамках предыдущего пакета", — добавил представитель Белого дома.

Он также отметил, что Пентагон работает на полную мощность по обеспечению Украины новым пакетом военной помощи на сумму $400 миллионов.

"Это значительный пакет. Разнообразие содержащихся в нем систем поражает — все это будет полезно для украинских сил в то время, когда они отстаиваются от российских наступлений на Донбассе, а также на подступах к Харькову", — подчеркнул Кирби.

Напомним, в апреле Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, бьющие на расстояние 300 километров. Это произошло еще до принятия военной помощи на сумму 61 млрд долларов.

Также мы писали, что Минобороны Германии закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.