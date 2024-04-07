Военная объяснила, почему россияне усилили авиаудары по Запорожской области

МиГ-31 в воздухе с "Кинжалом". Фото: Defense Express

Российские захватчики наносят все больше авиационных ударов по населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, они предпринимают постоянные попытки захватить Роботино.

Об этом сообщила глава пресс-службы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко в эфире телемарафона в воскресенье, 7 апреля.

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"В минувшие сутки на Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил две атаки на позиции украинских защитников, где выполняют боевые задания бойцы бригады "Спартан", — сообщила пресс-секретарь.

Кириченко также рассказала, что за сутки более 20 населенных пунктов Запорожья подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

"Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченное положение, захватить Роботино", — рассказала глава прессслужбы.

Она добавила, что в своих попытках прорвать это направление украинского, враг активно применяет бронированную технику.

"Нашим защитникам тяжело, но они отбивают эти круглосуточные штурмы", — отметила военная.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.