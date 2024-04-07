Военная объяснила, почему россияне усилили авиаудары по Запорожской области
Российские захватчики наносят все больше авиационных ударов по населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, они предпринимают постоянные попытки захватить Роботино.
Об этом сообщила глава пресс-службы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко в эфире телемарафона в воскресенье, 7 апреля.
Враг усиливает авиаудары
"В минувшие сутки на Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил две атаки на позиции украинских защитников, где выполняют боевые задания бойцы бригады "Спартан", — сообщила пресс-секретарь.
Кириченко также рассказала, что за сутки более 20 населенных пунктов Запорожья подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
"Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченное положение, захватить Роботино", — рассказала глава прессслужбы.
Она добавила, что в своих попытках прорвать это направление украинского, враг активно применяет бронированную технику.
"Нашим защитникам тяжело, но они отбивают эти круглосуточные штурмы", — отметила военная.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Днепр. Россияне разрушили детский сад и спортивный колледж.
Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.
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