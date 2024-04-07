Військова пояснила, чому росіяни посилили авіаудари по Запорізькій області

МіГ-31 у повітрі з "Кинджалом". Фото: Defense Express

Російські загарбники завдають все більше авіаційних ударів по населених пунктах Запорізької області. Окрім того, вони здійснюють постійні спроби захопити Роботине.

Про це повідомила очільниця пресслужби бригади "Спартан" Анастасія Кіріченко в ефірі телемарафону у неділю, 7 квітня.

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"Минулої доби на Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дві атаки на позиції українських захисників, де виконують бойові завдання бійці бригади "Спартан", — повідомила прессекретар.

Кіріченко також розповіла, що за добу понад 20 населених пунктів Запоріжжя зазнали артилерійських та мінометних обстрілів.

"Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачене положення, захопити Роботине", — розповіла очільниця пресслужби.

Вона додала, що у своїх спробах прорвати цей напрямок української, ворог активно застосовує броньовану техніку.

"Нашим захисникам важко, але вони відбивають ці цілодобові штурми", — зазначила військова.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Дніпро. Росіяни зруйнувавши дитячий садок та спортивний коледж.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.