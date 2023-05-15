Земельный участок для военных — какие размеры предусмотрены законом

Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

В Украине планируется вернуть возможность бесплатного получения земельного участка в частную собственность. В первую очередь такую возможность будут иметь военнослужащие.

Соответствующий проект Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о восстановлении прав некоторых категорий граждан на приватизацию земельных участков во время действия правового режима военного положения на территории Украины" №8366-1 внесли депутаты Верховной Рады Украины. Его должны рассмотреть до июля этого года.

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Согласно "Переходным положениям" Земельного кодекса Украины предлагают восстановить право на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность в частности для граждан Украины, которые в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" признаются:

участниками боевых действий и лицами, приравненными к ним;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших военных.

Согласно ст. 12 (п. 14) ЗУ эти категории граждан имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Важно: право на получение будут иметь лица, ранее не воспользовавшиеся правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.

Украинские военные. Фото: peoplesproject.com

На какой земельный участок можно будет рассчитывать

По ст. 121 Земельного кодекса Украины предусмотрены следующие размеры участков:

для ведения садоводства — не более 0,12 га;

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара.

Следует отметить, что указанные нормы площадей для безвозмездной приватизации — это максимальное количество земли, которое может быть выделено по каждому целевому назначению, а в реальности эти цифры могут быть меньше.

Существует возможность получить в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Земельные участки для военных. Фото: google.com

Как выбрать земельный участок и куда обращаться за помощью

Выбрать свободный земельный участок по желаемому местоположению и с соответствующим целевым назначением может помочь онлайн-ресурс Публичная кадастровая карта.

При этом на карте можно выбирать только те участки, которые отмечены белым цветом.

Также можно обратиться за консультацией к специалистам земельного отдела в органах исполнительного совета населённых пунктов.

Еще один вариант — воспользоваться платными консультациями профильных землеустроительных фирм, которые есть во всех городах.

Следовательно, в ближайшие месяцы станет понятно, смогут ли воспользоваться своим правом на получение земли три определенных Законом льготных категорий, о которых писалось выше.

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