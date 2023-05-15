Земельный участок для военных — какие размеры предусмотрены законом

Военные имеют право на земельный участок: какие размеры предусмотрены
В Украине планируется вернуть возможность бесплатного получения земельного участка в частную собственность. В первую очередь такую возможность будут иметь военнослужащие.
Соответствующий проект Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о восстановлении прав некоторых категорий граждан на приватизацию земельных участков во время действия правового режима военного положения на территории Украины" №8366-1 внесли депутаты Верховной Рады Украины. Его должны рассмотреть до июля этого года.
Кто может получить земельный участок бесплатно
Согласно "Переходным положениям" Земельного кодекса Украины предлагают восстановить право на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность в частности для граждан Украины, которые в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" признаются:
- участниками боевых действий и лицами, приравненными к ним;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- члены семей погибших военных.
Согласно ст. 12 (п. 14) ЗУ эти категории граждан имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Важно: право на получение будут иметь лица, ранее не воспользовавшиеся правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.
На какой земельный участок можно будет рассчитывать
По ст. 121 Земельного кодекса Украины предусмотрены следующие размеры участков:
- для ведения садоводства — не более 0,12 га;
- для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара.
Следует отметить, что указанные нормы площадей для безвозмездной приватизации — это максимальное количество земли, которое может быть выделено по каждому целевому назначению, а в реальности эти цифры могут быть меньше.
Существует возможность получить в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
Как выбрать земельный участок и куда обращаться за помощью
Выбрать свободный земельный участок по желаемому местоположению и с соответствующим целевым назначением может помочь онлайн-ресурс Публичная кадастровая карта.
При этом на карте можно выбирать только те участки, которые отмечены белым цветом.
Также можно обратиться за консультацией к специалистам земельного отдела в органах исполнительного совета населённых пунктов.
Еще один вариант — воспользоваться платными консультациями профильных землеустроительных фирм, которые есть во всех городах.
Следовательно, в ближайшие месяцы станет понятно, смогут ли воспользоваться своим правом на получение земли три определенных Законом льготных категорий, о которых писалось выше.
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