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Военные объяснили, как часто РФ при обстрелах использует флот

23 мая 2023 16:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные объяснили, как часто РФ при обстрелах использует флот
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

При последних обстрелах Украины враг стремительно выводил на боевое дежурство ракетоносители в Черном море, наносил удар и возвращал корабли в пункты базирования. Впрочем, помимо угрозы из моря военным необходимо следить и за воздухом.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В целом активность умеренная по всем направлениям. Они стараются максимально комбинировать, для того, чтобы разозлить усилия сил ПВО. В таком случае необходимо следить за воздушной активностью в двух направлениях: "Шахедном" и ракетном. Также за морской активностью, когда есть на дежурстве в частности и ракетоносители подводные. Потому что пуски обнаружить именно из них немного сложнее", — отметила Наталья Гуменюк.

Наличие разного направления и возможностей применения ракетной атаки направлено на истощение нашей системы ПВО.

Отметим, кафиры в последнее время активизировались и обстреливают разные регионы страны именно ночью. Впрочем, очередной удар может быть в любой момент, тем более, чтобы вывести дополнительные ракетоносители в море необходимо всего 2-3 часа.

Напомним, враг продолжает держать на боевом дежурстве ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой. Сколько кораблей РФ в Черном море — читайте в материале.

Тем временем в течение ночи украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".

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