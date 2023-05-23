Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військові пояснили, як часто РФ при обстрілах використовує флот arrow

Військові пояснили, як часто РФ при обстрілах використовує флот

23 травня 2023 16:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військові пояснили, як часто РФ при обстрілах використовує флот
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

При останніх обстрілах України, ворог стрімко виводив на бойове чергування ракетоносії в Чорному морі, завдавав удар та повертав кораблі до пунктів базування. Втім, крім загрози з моря військовим необхідно слідкувати й за повітрям. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Загалом активність помірна на всіх напрямках. Вони намагаються максимально комбінувати, для того, щоб розсердити зусилля сил ППО. В такому випадку необхідно стежити за повітряною активністю у двох напрямках: "Шахедному" та ракетному. Також за морською активністю, коли є на чергуванні зокрема й ракетоносії підводні. Тому що пуски виявити саме з них трохи складніше", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Наявність різного напрямку й можливостей застосування ракетної атаки спрямовано на виснаження нашої системи ППО. 

Зазначимо, окупанти останнім часом активізувались, й обстрілюють різні регіони країни саме вночі. Втім черговий удар може бути будь-якої миті, тим паче аби вивести додаткові ракетоносії в море необхідно всього 2-3 години.

Нагадаємо, ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою. Скільки кораблів РФ у Чорному морі — читайте в матеріалі

Тим часом протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB