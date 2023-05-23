Військові пояснили, як часто РФ при обстрілах використовує флот

Запуск ракети з корабля. Фото: google

При останніх обстрілах України, ворог стрімко виводив на бойове чергування ракетоносії в Чорному морі, завдавав удар та повертав кораблі до пунктів базування. Втім, крім загрози з моря військовим необхідно слідкувати й за повітрям.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Загалом активність помірна на всіх напрямках. Вони намагаються максимально комбінувати, для того, щоб розсердити зусилля сил ППО. В такому випадку необхідно стежити за повітряною активністю у двох напрямках: "Шахедному" та ракетному. Також за морською активністю, коли є на чергуванні зокрема й ракетоносії підводні. Тому що пуски виявити саме з них трохи складніше", — зазначила Наталя Гуменюк.

Наявність різного напрямку й можливостей застосування ракетної атаки спрямовано на виснаження нашої системи ППО.

Зазначимо, окупанти останнім часом активізувались, й обстрілюють різні регіони країни саме вночі. Втім черговий удар може бути будь-якої миті, тим паче аби вивести додаткові ракетоносії в море необхідно всього 2-3 години.

Нагадаємо, ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою. Скільки кораблів РФ у Чорному морі — читайте в матеріалі.

Тим часом протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".