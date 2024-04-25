Военные показали эффектные кадры уничтожения бронетехники РФ на Бахмутском направлении

Российская БМП на Бахмутском направлении. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно успешно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как оставили врага без бронетехники на Бахмутском направлении.

Видео опубликовала Пятая отдельная штурмовая Киевская бригада Сухопутных войск ВСУ в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Военные отметили, что это бесполезно — убегать от украинских FPV-дронов.

"Каждая "жестянка" оккупантов будет превращена в металлолом", — говорится в сообщении.

Напомним, военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал результаты работы украинских защитников. На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные уничтожают врага день и ночь.