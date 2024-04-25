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Знищують ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах

25 квітня 2024 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Знищують ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах
Момент знищення ворогів. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні Сили цілодобово стоять на захисті України, завдаючи нещадних ударів по живій силі та військовій техніці противника. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав результати роботи українських оборонців. 

Відео можна подивитися за посиланням Сирський. 

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"Захищаємо 24/7. Відео уражень техніки та живої сили окупантів. Слава Україні!" — підписав відео Сирський. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як військові знищують ворога вдень і вночі. ЗСУ завдають нещадних ударів як на відкритій місцевості, так і серед будівель, знаходячи найпотаємніші схованки окупантів. 

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Збройні сили завдяки дронам зупинили спроби штурму російських окупантів. Ворог намагався наступати на мотоциклах.

Додамо, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

війна
ЗСУ
росіяни
військова техніка
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський

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