Военные показали эффектные кадры уничтожения российской техники

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают бить по вражеской технике. Бойцы 100-й отдельной механизированной бригады поделились кадрами с помощью FPV-дрона уничтожили БМП оккупантов.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Telegram в понедельник, 20 мая.

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Уничтожение техники оккупантов

Военное подразделение ударных беспилотников 100 ОМБр VORON 100 на востоке Украины успешно уничтожило вражескую БМП-2.

"На этот раз совсем не повезло орковской БМП-2 – после впечатления FPV-дроном она превратилась в эффектный факел! Дальше будет еще жарче", — добавили военные.

Напомним, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражеской техники. Они показали, как бьют по врагу и не позволяют ему закрепиться на позициях.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.