Военные рф на учениях шокированы кражами и невыплатой зарплаты: перехват ГУР

ГУР перехватили разговор военных россии об обстановке на учениях

Военный рф рассказал коллеге о воровстве среди военных, отсутствии отпуска и зарплате. Они в шоке и говорят, что скоро будут ходить повсюду со всеми своими вещами.

Об этом информирует ГУР.

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В видео говорят мобилизованный, который только собирается ехать на учения и военный рф, который уже на учениях в Валуйке. Прямая речь:

— Что там? Как обстоят дела? — спрашивает друг военного, который уже на учениях.

— Так ничего, завтра выезжаем к вам, — отвечает военный рф.

— А куда именно? — спросил коллега.

— Слушай, пока до Валуйка, а там без понятия дальше куда, — ответил мобилизованный.

— В Валуйках, да? В Валуйках говорят какой-то ах**вый палаточный городок, — рассказывает друг.

— Да, там бардак, всем на все пох*й, просто этот д*бил — "снегопад", требует, чтобы всех вернул туда, — отмечает военный.

— Прикомандированы они из Мураманска, от питерской бригады. Месяц у нас были прикомандированы, уехали на 19 суток в отпуск. Представляешь, без проблем. Идут, их проверяют и все, то есть не забывают. На нас просто х*й положили, — коллега.

— Да я не понимаю, почему вас в отпуск не пускают, — заявил мобилизованный.

— Да это вообще г*мор, ни зарплаты, ни отпуска, них*я, — пожаловался друг.

— Вам еще и деньги не приходят? — спросил военный.

— Нет, сказали в феврале только пересчет будет. Я же говорю, я не знаю, сколько у меня зарплата, я здесь за бесплатно сижу, — отметил военный из Валуйка.

— Много видишь, кто туда ездил, кто ты, что ты, кто из-за болезней, кто как, они по-максимуму делают чтоб ну все наши или непригодные, или не ехать назад, — объяснил мобилизованный.

— Ну это понятно, какой здоровый человек туда, к нам такое к*нченное отношение, что я в ах*е просто. У нашего командира поджопник сп*здили, я в ах*е, скоро с вещами будем везде ходить, — сказал военный.

Напомним, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины усугубляет моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.