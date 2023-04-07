Військові рф на навчаннях шоковані крадіжками та невиплатою зарплатні: перехоплення ГУР

ГУР перехопили розмову військових рф про обстановку на навчаннях

Військовий рф розповів колезі про крадіжки серед військових, відсутність відпустки і зарплатні. Вони шоковані і кажуть, що скоро будуть ходити всюди з усіма своїми речами.

Про це інформує ГУР.

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Перехоплення розмови військових рф

У відео говорять мобілізований, який тільки збирається їхати на навчання та військовий рф, який вже на навчанні у Валуйку. Пряма мова:

— Що там? Як справи? — питає друг військового, який вже на навчанні.

— Так нічого, завтра виїжджаємо до вас, — військовий рф.

— А куди саме? — запитав колега.

— Слухай, поки до Валуйка, а там без поняття далі куди, — відповів мобілізований.

— У Валуйках, так? У Валуйках кажуть якесь ах**вше наметове місто, — розповідає друг.

— Так, там бардак, всім на все пох*й, просто цей д*біл — "снігопад", вимагає, щоб всіх повернув туди, — зазначає військовий.

— Прикомандовані вони з Мураманську, від пітерської бригади. Місяць у нас були прикомандовані, поїхали на 19 діб у відпустку. Уявляєш, без проблем. Йдуть, їх перевіряють і все, тобто не забувають. На нас просто х*й поклали, — колега.

— Та я не розумію чому вас у відпустку не пускають, — заявив мобілізований.

— Та це взагалі г*мор, ні зарплати, ні відпустки, ніх*я, — пожалівся друг.

— Вам ще і гроші не приходять? — запитав військовий.

— Ні, сказали у лютому тільки перерахунок буде. Я ж кажу, я не знаю скільки у мене зарплата, я тут за безкоштовно сижу, — зазначив військовий з Валуєк.

— Багато бачиш, хто туди їздив, хто ти, що ти, хто через хвороби, хто як, вони по-максимуму роблять щоб ну всі нах*й або непригодні, або не їхати назад, — пояснив мобілізований.

— Ну це зрозуміло, яка здорова людина туди, до нас таке к*нчене відношення, що я в ах*e просто. У нашого командира піджопник сп*здили, я в ах*е, незабаром з речами будемо скрізь ходити, — сказав військовий.

Нагадаємо, що контрнаступ Сил безпеки та оборони України погіршує моральний та психологічний стан в рядах російських окупантів. Спостерігається різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.