"Мне бы дотянуть полгода и не е*ануться": ГУР оприлюднила нову перехоплену розмову окупанта
Російський окупант розповів про формування взводів із "ухилянтів". Він висловив бажання якнайшвидше покинути територію України.
Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Перехоплена розмова окупанта:
— Там вислали до нас взвод, — окупант.
— На підкріплення?, — співрозмовниця.
— Ну так. Ми підемо з ними разом туди. Нині, сказали, 10 людей нам привезуть. Ну, 11: десять чоловік "500"-х та один офіцер. Ось разом буде 22 людини — вогнеметний взвод, — окупант.
— Ні!, — співрозмовниця.
— Та тут ніхто мене не питає "хочу чи ні", нах*й, — окупант.
— Переведіться до іншої бригади, — співрозмовниця.
— Ніхто не переводитиме! Коротше, сказали, що вам діяти у складі одного вогнеметного взводу. Тільки х*й знає: звідти щодня, бл*, забирають і забирають. Скільки ми там діятимемо, наш взвод, поки що незрозуміло — може, два місяці, може, дві години, бл*. Додому квитки не всім роздають — кому як карта ляже — х*й його знає, — окупант.
— Тобі добре вона ляже, — співрозмовниця.
— Ну, вона поки що туди, куди, підемо, поки ще нікому добре не лягла. Та хр*ново, бл*, те, що с*ка, у лазню не повезуть. Ми, бл*, до села хотіли дістатися. Там, кажуть, у кожному селі прокурорчик є — ну, відділення прокуратури. Ми, бачиш, думали, туди дістанемося, як би, і там уже вирішуватимемо. Х*ярять кожен день так, що... днями снайпер нас обкладав — ох*євали взагалі. Голову не можна було висунути з бліндажу, — окупант.
— Бл*, куди ви залізли? *обаний в рот! От доходили б, сиділи б у цьому *обанному лісі, ні ж..., — співрозмовниця.
— У саму ср*ку, моя рідна. Я ж інакше не вмію. Але вже все, неможливо це все терпіти, с*ка. І кожен день ... то ось тобі вранці скажуть, що тебе на "передок" відправляють, бл*, хоча ти вже на "передку"! Тобі в принципі вже більше, як би, ну нікуди, бл*. Тут така новина і думаєш: "Бл*, хлопці, мені хоч би дотягнути взагалі свої пів року і не *баннутись". І я кажу, з комбатом розмовляли, каже: "Хлопці, вас нема кому міняти, ні ким. У мене немає більше сил", — окупант.
Нагадаємо, окупант розповів про великі втрати серед російських військовослужбовців. Він поскаржився на невідповідність реальної ситуації у підрозділі та тій, про яку розповідають у новинах.
Також ми писали, що військовослужбовець рф різко розкритикував накази командування та його ставлення до особового складу. Він розповів про відсутність нового озброєння, через що окупанти змушені розконсервувати старе.