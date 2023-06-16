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Военные РФ продолжают терроризировать людей на временно оккупированных территориях

16 июня 2023 08:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Военные РФ продолжают терроризировать людей на временно оккупированных территориях
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

"Руководители" администраций на времено оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей продолжают давить на мирных жителей. Такая информация поступила от партизанской сети на ТОТ Юга Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Как действуют оккупанты

Известно, что в Розовке на Запорожье создали преступную группировку "Розовской центральной районной больницы", чтобы оказать специализированную медицинскую помощь раненному личному составу армии РФ.

В свою очередь гражданское население не имеет возможности получить медицинскую помощь и находится под постоянным психологическим давлением, чтобы они не рассказали об очередном преступлении.

Выселяют из собственных домов

В то же время в Херсонской области в городах Голая Пристань и Олешки оккупанты принудительно отселяют местных жителей из их домов, применяя физическую пытку.

В них селят офицерский состав РФ и размещают там огневые позиции.

Прикрываются людьми

Ранее стало известно, что российские оккупанты размещают людей из подтопленной Херсонской области в пансионаты и базы отдыха с военными. Таким образом захватчики прикрываются эвакуированными украинцами.

В Генштабе рассказали, что людей, эвакуировавшихся из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.

"Таким образом захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.

Напомним, в Офисе Президента Украины считают, что разрушение Каховской ГЭС было хорошо подготовлено и поддержано российским национальным законодательством. Такое мнение высказал в интервью изданию Newsweek советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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