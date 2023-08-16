Военные разбили наблюдательный комплекс россиян "Муром-М" на Бахмутском направлении

Разбит наблюдательный комплекс россиян "Муром-М". Фото: скриншот

В Бахмутском направлении украинские бойцы уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М". Расправились с российским супероружием бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж".

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Украинские военные профессионально уничтожают технику и личный состав россиян. Следовательно, "супероружие" оккупантов бойцы Нацгвардии ликвидировали на Бахмутском направлении. Сначала свою блестящую работу провели разведчики, которые вычислили местонахождение наблюдательного комплекса, а затем прицельным ударом испепелили пункт РФ.

"Был "Муром-М". И уже нет. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении уничтожила очередной российский наблюдательный комплекс. Точная работа", — рассказали в МВД.

Напомним, недавно бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".