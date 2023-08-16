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Військові розбили спостережний комплекс росіян "Муром-М" на Бахмутському напрямку

16 серпня 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Військові розбили спостережний комплекс росіян "Муром-М" на Бахмутському напрямку
Розбитий спостережний комплекс росіян "Муром-М". Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Бахмутському напрямку українські бійці знищили спостережний комплекс "Муром-М". Розправилися з російською суперзброєю бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ

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Ефектне знищення спостережного комплексу росіян

Українські військові професійно нищать техніку та особовий склад росіян. Відтак, "суперзброю" окупантів бійці Нацгвардії ліквідували на Бахмутському напрямку. Спершу свою блискучу роботу провели розвідники, які вичислили місце розташування спостережного комплексу, а тоді прицільним ударом спопелили пунк РФ. 

"Був "Муром-М". І вже нема. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс. Влучна робота", — розповіли в МВС. 

Нагадаємо, нещодавно бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".

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