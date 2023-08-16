Військові розбили спостережний комплекс росіян "Муром-М" на Бахмутському напрямку

Розбитий спостережний комплекс росіян "Муром-М". Фото: скріншот

На Бахмутському напрямку українські бійці знищили спостережний комплекс "Муром-М". Розправилися з російською суперзброєю бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Українські військові професійно нищать техніку та особовий склад росіян. Відтак, "суперзброю" окупантів бійці Нацгвардії ліквідували на Бахмутському напрямку. Спершу свою блискучу роботу провели розвідники, які вичислили місце розташування спостережного комплексу, а тоді прицільним ударом спопелили пунк РФ.

"Був "Муром-М". І вже нема. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс. Влучна робота", — розповіли в МВС.

Нагадаємо, нещодавно бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".