Военные рассказали, как освобождали ключевое село в Донецкой области

Военный, участвовавший в освобождении села Нескучное. Фото: пресс-служба батальона "Арей"

Украинская армия во время освобождения села Нескучное в Донецкой области перехитрила оккупантов. Во время операции в Нескучном погиб только один украинский военный.

Об этом рассказали бойцы 7 отдельного батальона "Арей" 129 бригады ТрО ВСУ.

Читайте также:

Освобождение Нескучного

Военнослужащие рассказали о том, как освобождали село Нескучное в Донецкой области.

Они объяснили, что перехитрили оккупантов, которые, понимая, что в село ведет только одна дорога, ждали бронетанковую атаку ВСУ.

Украинские же воины начали заходить на территорию села небольшими группами по 10-12 человек, захватывая разные части населенного пункта.

Успехи и потери

К сожалению, не обошлось без невосполнимых потерь. Во время освобождения села Нескучное погиб один из бойцов подразделения.

После окончательного взятия Нескучного под контроль воины ТрО взяли в плен девять оккупантов, а также вражескую технику:

пулеметы;

автоматы;

противотанковое оружие.

Важность освобожденного села

Село Нескучное, освобожденное украинскими войсками в июне, имело стратегическую важность для российской обороны.

Это была часть укрепрайона оккупационных войск. В Нескучном располагался штаб российского подразделения — 60-й мотопехотной бригады.

Напомним, что Нескучная украинская армия освободила 11 июня в ходе контрнаступления Сил обороны Украины.