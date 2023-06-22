Военные рассказали, как освобождали ключевое село в Донецкой области
Украинская армия во время освобождения села Нескучное в Донецкой области перехитрила оккупантов. Во время операции в Нескучном погиб только один украинский военный.
Об этом рассказали бойцы 7 отдельного батальона "Арей" 129 бригады ТрО ВСУ.
Освобождение Нескучного
Военнослужащие рассказали о том, как освобождали село Нескучное в Донецкой области.
Они объяснили, что перехитрили оккупантов, которые, понимая, что в село ведет только одна дорога, ждали бронетанковую атаку ВСУ.
Украинские же воины начали заходить на территорию села небольшими группами по 10-12 человек, захватывая разные части населенного пункта.
Успехи и потери
К сожалению, не обошлось без невосполнимых потерь. Во время освобождения села Нескучное погиб один из бойцов подразделения.
После окончательного взятия Нескучного под контроль воины ТрО взяли в плен девять оккупантов, а также вражескую технику:
- пулеметы;
- автоматы;
- противотанковое оружие.
Важность освобожденного села
Село Нескучное, освобожденное украинскими войсками в июне, имело стратегическую важность для российской обороны.
Это была часть укрепрайона оккупационных войск. В Нескучном располагался штаб российского подразделения — 60-й мотопехотной бригады.
Напомним, что Нескучная украинская армия освободила 11 июня в ходе контрнаступления Сил обороны Украины.