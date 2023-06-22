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Военные рассказали, как освобождали ключевое село в Донецкой области

22 июня 2023 13:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Военные рассказали, как освобождали ключевое село в Донецкой области
Военный, участвовавший в освобождении села Нескучное. Фото: пресс-служба батальона "Арей"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия во время освобождения села Нескучное в Донецкой области перехитрила оккупантов. Во время операции в Нескучном погиб только один украинский военный.

Об этом рассказали бойцы 7 отдельного батальона "Арей" 129 бригады ТрО ВСУ.

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Освобождение Нескучного

Военнослужащие рассказали о том, как освобождали село Нескучное в Донецкой области.

Они объяснили, что перехитрили оккупантов, которые, понимая, что в село ведет только одна дорога, ждали бронетанковую атаку ВСУ.

Украинские же воины начали заходить на территорию села небольшими группами по 10-12 человек, захватывая разные части населенного пункта.

Успехи и потери

К сожалению, не обошлось без невосполнимых потерь. Во время освобождения села Нескучное погиб один из бойцов подразделения.

После окончательного взятия Нескучного под контроль воины ТрО взяли в плен девять оккупантов, а также вражескую технику:

  • пулеметы;
  • автоматы;
  • противотанковое оружие.

Важность освобожденного села

Село Нескучное, освобожденное украинскими войсками в июне, имело стратегическую важность для российской обороны.

Это была часть укрепрайона оккупационных войск. В Нескучном располагался штаб российского подразделения — 60-й мотопехотной бригады.

Напомним, что Нескучная украинская армия освободила 11 июня в ходе контрнаступления Сил обороны Украины.

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