Військові розповіли, як звільняли ключове село на Донеччині
Українська армія під час звільнення села Нескучне на Донеччині перехитрила окупантів. Під час операції в Нескучному загинув лише один український військовий.
Про це розповіли бійці 7 окремого батальйону "Арей" 129 бригади ТрО ЗСУ.
Звільнення Нескучного
Військовослужбовці розповіли про те, як звільняли село Нескучне у Донецькій області.
Вони пояснили, що перехитрили окупантів, які, розуміючи, що в село веде лише одна дорога, чекали на бронетанкову атаку ЗСУ.
Українські ж воїни почали заходити на територію села невеликими групами по 10-12 осіб, захоплюючи різні частини населеного пункту.
Успіхи і втрати
На жаль, не обійшлося без непоправних втрат. Під час звільнення села Нескучне загинув один із бійців підрозділу.
Після остаточного взяття Нескучного під контроль воїни ТрО взяли в полон дев’ятьох окупантів, а також ворожу техніку:
- кулемети;
- автомати;
- протитанкову зброю.
Важливість звільненого села
Село Нескучне, звільнене українськими військами в червні, мало стратегічну важливість для російської оборони.
Це була частина укріпрайону окупаційних військ. В Нескучному розташовувався штаб російського підрозділу — 60-ої мотопіхотної бригади.
Нагадаємо, що Нескучне українська армія звільнила 11 червня в ході контрнаступу Сил оборони України.