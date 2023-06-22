Військові розповіли, як звільняли ключове село на Донеччині

Військовий, який брав участь у звільнення села Нескучне. Фото: пресслужба батальйона "Арей"

Українська армія під час звільнення села Нескучне на Донеччині перехитрила окупантів. Під час операції в Нескучному загинув лише один український військовий.

Про це розповіли бійці 7 окремого батальйону "Арей" 129 бригади ТрО ЗСУ.

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Звільнення Нескучного

Військовослужбовці розповіли про те, як звільняли село Нескучне у Донецькій області.

Вони пояснили, що перехитрили окупантів, які, розуміючи, що в село веде лише одна дорога, чекали на бронетанкову атаку ЗСУ.

Українські ж воїни почали заходити на територію села невеликими групами по 10-12 осіб, захоплюючи різні частини населеного пункту.

Успіхи і втрати

На жаль, не обійшлося без непоправних втрат. Під час звільнення села Нескучне загинув один із бійців підрозділу.

Після остаточного взяття Нескучного під контроль воїни ТрО взяли в полон дев’ятьох окупантів, а також ворожу техніку:

кулемети;

автомати;

протитанкову зброю.

Важливість звільненого села

Село Нескучне, звільнене українськими військами в червні, мало стратегічну важливість для російської оборони.

Це була частина укріпрайону окупаційних військ. В Нескучному розташовувався штаб російського підрозділу — 60-ої мотопіхотної бригади.

Нагадаємо, що Нескучне українська армія звільнила 11 червня в ході контрнаступу Сил оборони України.