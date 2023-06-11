Українські військові у звільненому селі Нескучне. Фото: скріншот з відео

У суботу, 10 червня, українські військові звільнили село Нескучне Донецької області. Збройні сили України активно проводять контрнаступальні дії на сході.

Про це повідомила пресслужба 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА.

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Як відомо, 10 червня 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Село Нескучне на мапі. Фото: DeepState

Бійці вже розвісили свій стяг у селі.

Нагадаємо, 11 червня військовій 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.

Окрім того, 10 червня речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів.