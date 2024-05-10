Военные призывают жителей приграничных территорий Сумщины и Харьковщины эвакуироваться
Война продолжается и артиллерийские обстрелы приграничных территорий не прекращаются. Жителям Сумской и Харьковской области населенных пунктов, которые находятся непосредственно близко к границе с Россией, рекомендуют эвакуироваться.
Об этом написали военнослужащие в группе Telegram "Говорят Снайпер" в пятницу, 10 мая.
Эвакуация из Сумской и Харьковской области
"Адекватная просьба к жителям пограничных н.п Сумщины и Харьковщины, выехать на безопасное расстояние от границы. Артиллерийские обстрелы никто не отменял.
Не мешайте СОУ работать и не паникуйте, только вместе мы способны уничтожить врага", — сообщили военные.
Таким образом, военнослужащие призывают население обезопасить себя от обстрелов и находиться на относительно безопасном расстоянии от границы с Россией.
Напомним, сегодня утром в Сумах раздался громкий взрыв. Это произошло в то время, когда в городе звучала воздушная тревога из-за возможности авиационного обстрела.
Также россияне сегодня обстреляли Харьков. Повреждены более 20 домов. Один из них полностью разрушен, еще два сильно пострадали, а другие имеют разные степени разрушений.
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