Эвакуация из Сумской и Харьковской области

Эвакуация людей. Фото: novoeizdanie.com

Война продолжается и артиллерийские обстрелы приграничных территорий не прекращаются. Жителям Сумской и Харьковской области населенных пунктов, которые находятся непосредственно близко к границе с Россией, рекомендуют эвакуироваться.

Об этом написали военнослужащие в группе Telegram "Говорят Снайпер" в пятницу, 10 мая.

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"Адекватная просьба к жителям пограничных н.п Сумщины и Харьковщины, выехать на безопасное расстояние от границы. Артиллерийские обстрелы никто не отменял.

Не мешайте СОУ работать и не паникуйте, только вместе мы способны уничтожить врага", — сообщили военные.

Пост в Telegram-канале "Говорят Снайпер"

Таким образом, военнослужащие призывают население обезопасить себя от обстрелов и находиться на относительно безопасном расстоянии от границы с Россией.

Напомним, сегодня утром в Сумах раздался громкий взрыв. Это произошло в то время, когда в городе звучала воздушная тревога из-за возможности авиационного обстрела.

Также россияне сегодня обстреляли Харьков. Повреждены более 20 домов. Один из них полностью разрушен, еще два сильно пострадали, а другие имеют разные степени разрушений.