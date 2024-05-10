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Военные призывают жителей приграничных территорий Сумщины и Харьковщины эвакуироваться

10 мая 2024 12:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Эвакуация из Сумской и Харьковской области
Эвакуация людей. Фото: novoeizdanie.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Война продолжается и артиллерийские обстрелы приграничных территорий не прекращаются. Жителям Сумской и Харьковской области населенных пунктов, которые находятся непосредственно близко к границе с Россией, рекомендуют эвакуироваться.

Об этом написали военнослужащие в группе Telegram "Говорят Снайпер" в пятницу, 10 мая.

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"Адекватная просьба к жителям пограничных н.п Сумщины и Харьковщины, выехать на безопасное расстояние от границы. Артиллерийские обстрелы никто не отменял.
Не мешайте СОУ работать и не паникуйте, только вместе мы способны уничтожить врага", — сообщили военные.

Пост в Телеграмм
Пост в Telegram-канале "Говорят Снайпер"

Таким образом, военнослужащие призывают население обезопасить себя от обстрелов и находиться на относительно безопасном расстоянии от границы с Россией.

Напомним, сегодня утром в Сумах раздался громкий взрыв. Это произошло в то время, когда в городе звучала воздушная тревога из-за возможности авиационного обстрела.

Также россияне сегодня обстреляли Харьков. Повреждены более 20 домов. Один из них полностью разрушен, еще два сильно пострадали, а другие имеют разные степени разрушений.

война
ВСУ
эвакуация
Харьковская область
Сумская область
обстрелы
военные
атака

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