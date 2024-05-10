Евакуація з Сумської та Харківської області

Евакуація людей. Фото: novoeizdanie.com

Війна продовжується та артилерійські обстріли прикордонних територій не припиняються. Жителям Сумської та Харківської області, населених пунктів, які знаходяться безпосередньо близько до кордону з Росією, рекомендують евакуюватися.

Про це написали військовослужбовці у групі Telegram "Говорять Снайпер" у п'ятницю, 10 травня.

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"Адекватне прохання до жителів прикордонних н.п Сумщини та Харківщини, виїхати на безпечну відстань від кордону. Артилерійські обстріли ніхто не відміняв.

Не заважайте СОУ працювати та не панікуйте, тільки разом ми здатні знищити ворога", — повідомили військові.

Пост в Telegram-каналі "Говорять Снайпер"

Таким чином військовослужбовці закликають населення убезпечити себе від обстрілів та перебувати на відносно безпечній відстані від кордону з Росією.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Сумах пролунав гучний вибух. Це сталося в той час, коли в місті лунала повітряна тривога через можливість авіаційного обстрілу.

Також росіяни сьогодні обстріляли Харків. Пошкоджено більше 20 будинків. Один з них повністю зруйнований, ще два сильно постраждали, а інші мають різні ступені руйнувань.