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Військові закликають жителів прикордонних територій Сумщини та Харківщини евакуюватися

10 травня 2024 12:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Евакуація з Сумської та Харківської області
Евакуація людей. Фото: novoeizdanie.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Війна продовжується та артилерійські обстріли прикордонних територій не припиняються. Жителям Сумської та Харківської області, населених пунктів, які знаходяться безпосередньо близько до кордону з Росією, рекомендують евакуюватися. 

Про це написали військовослужбовці у групі Telegram "Говорять Снайпер" у п'ятницю, 10 травня.

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"Адекватне прохання до жителів прикордонних н.п Сумщини та Харківщини, виїхати на безпечну відстань від кордону. Артилерійські обстріли ніхто не відміняв. 
Не заважайте СОУ працювати та не панікуйте, тільки разом ми здатні знищити ворога", — повідомили військові.

Пост в Телеграм
Пост в Telegram-каналі "Говорять Снайпер"

Таким чином військовослужбовці закликають населення убезпечити себе від обстрілів та перебувати на відносно безпечній відстані від кордону з Росією.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Сумах пролунав гучний вибух. Це сталося в той час, коли в місті лунала повітряна тривога через можливість авіаційного обстрілу.

Також росіяни сьогодні обстріляли Харків. Пошкоджено більше 20 будинків. Один з них повністю зруйнований, ще два сильно постраждали, а інші мають різні ступені руйнувань.

війна
ЗСУ
евакуація
Харківська область
Сумська область
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військові
атака

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