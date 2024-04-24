Военные ВСУ ударили по вражескому командному пункту с РСЗО HIMARS - видео
24 апреля 2024 12:33
Удар ВСУ по российскому командному пункту. Фото: скриншот
Военные ВСУ продолжают уничтожать личный состав врага. В этот раз они попали в командный центр российских оккупантов.
Об этом сообщил дивизион "Тиваз" в Telegram во вторник, 23 апреля.
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Напомним, что аэроразведчики бригады "Стальная граница" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт врага. Позиция оккупантов была ликвидирована с помощью дрона.
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