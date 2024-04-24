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Военные ВСУ ударили по вражескому командному пункту с РСЗО HIMARS - видео

24 апреля 2024 12:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Военные ВСУ ударили по вражескому командному пункту с РСЗО HIMARS - видео
Удар ВСУ по российскому командному пункту. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военные ВСУ продолжают уничтожать личный состав врага. В этот раз они попали в командный центр российских оккупантов.

Об этом сообщил дивизион "Тиваз" в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Украинские военные уничтожили штаб оккупантов из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Напомним, что аэроразведчики бригады "Стальная граница" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт врага. Позиция оккупантов была ликвидирована с помощью дрона.

Ранее мы писали, что в "Азове" показали работу операторов FPV-дронов, уничтожающих российскую пехоту 

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