Військові ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з РСЗВ HIMARS - відео
24 квітня 2024 12:33
Удар ЗСУ по російському командному пункту. Фото: скриншот
Військові ЗСУ продовжують знищувати особовий склад ворога. На цей раз вони влучили у командний центр російських окупантів.
Про це повідомив дивізіон "Тіваз" у Telegram у вівторок, 23 квітня.
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Українські військові знищили штаб окупантів з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Нагадаємо, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт ворога. Позицію окупантів було ліквідовано за допомогою дрона.
Раніше ми писали, що в "Азові" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту.
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