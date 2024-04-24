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Військові ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з РСЗВ HIMARS - відео

24 квітня 2024 12:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військові ЗСУ вдарили по ворожому командному пункту з РСЗВ HIMARS - відео
Удар ЗСУ по російському командному пункту. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові ЗСУ продовжують знищувати особовий склад ворога. На цей раз вони влучили у командний центр російських окупантів.

Про це повідомив дивізіон "Тіваз" у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Знищення командного центру росіян 23 квітня

Українські військові знищили штаб окупантів з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт ворога. Позицію окупантів було ліквідовано за допомогою дрона.

Раніше ми писали, що в "Азові" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту

війна
російські війська
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