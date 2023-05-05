Военный аналитик прокомментировал заявление Пригожина о выходе из Бахмута

Военный аналитик полковник Петр Черник. Фото: Армия Inform

Заявление о выходе "Вагнера" из Бахмута может быть спланировано военной хитростью. Таким образом, противник имитирует свою слабость.

Такое предположение в комментарии Military Media Center высказал военный аналитик полковник Петр Черник.

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Выход "Вагнера" из Бахмута

Петр Черник считает, что заявление Пригожина о выходе из украинского города с большой вероятностью является имитацией слабости противника — распространенное явление в ведении боевых действий на протяжении веков.

По словам аналитика, часто одна из сторон противостояния пытается показать себя слабее, чем привлекает противника, не готового к ведению боя.

"Здесь может быть тонкая сатанинская деталь, что они якобы отходят, мы обольщаемся какими-то контрнаступательными действиями, а на самом деле никто никуда не делся. Я не верю россиянам как таковым, к ним надо очень аккуратно относиться во всем потому, что они говорят. Идет ли обострение борьбы между Шойгу и Пригожиным? Однозначно, да. Но в части российско-украинской войны они абсолютно все одинаковы", — сказал Черник.

Напомним, 5 мая Пригожин заявил, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.

В своем отступлении хозяин "вагнеровцев" обвинил чиновников минобороны РФ. Они, по словам Евгения Пригожина, создали искусственный кадровый и снарядный голод для его ЧВК.